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Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji son dakika yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Ancak çarşamba, perşembe ve cuma günü yurt genelinde sağanak yağmur hakim olacak. Hafta sonu ise yağış beklenmiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 12:30, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 12:32
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Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren çöl sıcakları, hafta sonuna doğru yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Marmara Bölgesi'nde özellikle sıcaklıklığın 6 derece düşeceği İstanbul'la birlikte yağışlar Ege Bölgesi'nde de görülecek.

İstanbul ve Ankara'da Kasım ayının ilk günlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmini raporu...

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