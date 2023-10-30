Cumhuriyet'in 100. yılına dünyadan tebrikler yağdı

Avrupa'dan Asya'ya dünya liderleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları yayınlarken, bazı ülkelerin önemli binaları, Türk bayrağının renkleriyle aydınlandı.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Amerikan halkı adına Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli küresel rol oynadığını ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük." ifadesine yer verildi.

İngiltere

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesi yer aldı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti:

"Bu olumlu ilişkinin giderek daha da güçleneceğinden ve devam edeceğinden eminim. Siz ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler, Türkiye'nin yüzüncü yılını kutlarken ben ve eşim size en iyi dileklerimizi iletiyoruz."

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Türk milletinin ulusal bayramını kutlarız." ifadesine yer verdi.

Mesajda, yaklaşık 100 yıl önce Fransız diplomat Henry Franklin-Bouillon'un Ankara Antlaşması'nı imzaladığı, böylelikle Fransa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hükümetini tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı.

Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Polonya

Polonya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından da Türkçe ve İngilizce mesaj yayımlandı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Türkiye, en iyi dileklerimizle! Cumhuriyet'inizin 100. yılı kutlu olsun!" denildi.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerimi sunuyorum. İkili ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve güçlendirmek ve NATO'da ortak müttefik olmak için sabırsızlanıyoruz." mesajını paylaştı.

Finlandiya

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti ve bakanlık binasını Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında "Finlandiya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Dışişleri Bakanlığının Merikasarmi binası bu vesileyle ışıklandırıldı." mesajı paylaşıldı.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk halkına ve hükümetine tebriklerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malta

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malta Ulusal Miras, Sanat ve Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla başkentteki Triton Çeşmesi bugün Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Estonya

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini iletti ve "Estonya devleti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü ve Türkleri kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de sosyal medyadan yayımladığı mesajında, dünyanın her yerindeki Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Lahbib, "Belçika ve Türkiye'yi birbirine bağlayan diplomatik, kültürel ve insani bağlar tarihi ve sarsılmazdır. 100. yıl kutlamaları Belçika'daki ve diğer ülkelerdeki tüm Türklere kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Belarus

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor." açıklamasını yaptı.

Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, çalışmalarında başarı, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinin girişimiyle, başkent Minsk'te yer alan Milli Kütüphane binası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı renklerine büründü.

Minsk merkezindeki şehrin en büyük caddesi olan Bağımsızlık Caddesi'nde yer alan binada Türk bayrağının yanı sıra Cumhuriyet'in 100. yılı logosu da gösterildi.

Litvanya

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Tüm Türkiye halkına en içten refah dileklerimizi sunarız. İkili işbirliğini ve NATO ortaklığını güçlendirmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Letonya

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümünde müttefikimiz Türkiye'ye en içten selam ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi ve güçlendirilmesini dört gözle bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak "Bağımsızlığının 100. yılında Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.

İspanya ve Portekiz

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles), Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Diğer yandan Portekiz'in başkenti Lizbon'da da Ticaret Meydanı'ndaki (La Plaça do Comercio) Kral I. Jose heykeli, Lizbon Belediyesinin desteğiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva sosyal medya hesaplarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, "Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Sizinle birlikte, halklarımızın genel kalkınmasını sağlamak için üzerinde anlaştığımız tüm büyük projeleri ve programları tam olarak uygulayacağız ve hedeflerimize ulaşacağız." açıklamasını yaptı.

Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yayınlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle tebrik etti.

Mirziyoyev mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık, esenlik ve devlet yönetiminde yeni zaferler, kardeş Türk halkına da huzur ve kalkınma diledi.

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Kırgız halkı ve şahsım adına, kardeş Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Caparov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel video mesaj yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli günün 29 Ekim 1923 olduğunu belirten Caparov, "Bundan tam bir asır önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, kardeş Türk halkının milli birlik ve beraberlik adına 'Ya istiklal ya ölüm' sloganıyla Milli Mücadele'yi başlatıp zafere ulaştıkları büyük bir gün." ifadesini kullandı.

"Geçmiş 100 yıllık tarihin sevinci ve gururuyla milli değerlerden kuvvet alarak, özgürlük ve bağımsızlık yolunda gelişmeye ve büyümeye devam edin." diyen Caparov, Türkiye'nin yüz değil, yüzlerce, binlerce yıl yaşamasını temenni etti.

Sırbistan

Sırbistan Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Hırvatistan

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye ve Hırvatistan bayrakları paylaşılarak, "Müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz." denildi.

Karadağ

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'ni kutluyoruz." mesajı paylaşıldı.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü en içten dileklerimizle tebrik ediyor, Türk halkına huzur ve refah diliyoruz." mesajına yer verdi.

Kosova

Kosova Cuhmurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Osmani, Türkçe yaptığı paylaşımında, "Kosova ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve mükemmel ilişkiler, parlak bir geleceğe işaret ediyor. Daha nice yüzyıllara ve güçlü dostluğumuza!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, X hesabından Türkçe paylaştığı kutlama mesajında, "Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik eder, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının gelişim ve refahını dilerim. Dostluk, anlayış ve işbirliği ilişkilerinin gelecekte de güçlenip gelişeceğine inanıyorum. Türkiye, hem ikili ilişkiler hem de daha geniş çerçevede pek çok konuda ortak görüş paylaştığımız uzun vadeli stratejik ortağımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye ile Arnavutluk'un diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle X sosyal medya platformundan, "Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten tebrikler. Güçlü dostluğumuz, stratejik ortaklığımız ve önümüzde parlak bir gelecek var." paylaşımında bulundu.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'teki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç de sosyal medya hesabından, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum Recep Tayyip Erdoğan, size ve Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı vesilesiyle en içten tebriklerimi gönderiyorum." mesajını paylaştı.

Gürcistan

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Mesajda "Stratejik ortağımız ve yakın komşumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Güvenilir stratejik ortaklığımıza son derece değer veriyoruz ve önümüzdeki yıllarda onu genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Güney Kore

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye hükümetine ve kıymetli halkına en içten tebriklerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Hindistan

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kutlu minare olarak bilinen Kutub Minar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Pakistan

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini sunduğunu belirtti.

Başbakan Kakar, mesajında, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum." dedi.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a en içten tebriklerini sunduğunu ifade etti.

Geçen yüzyıl boyunca Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin küresel olarak kabul gördüğünü belirten Jilani, Türkiye'nin başarılarından gurur duyduklarını kaydetti.

İran

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Reisi, İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını, Cumhuriyeti'n 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de gelişmesi ve derinleşmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, "Şeyh Temim, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Öte yandan başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Doha'nın simge yapılarından 'The View Hospital' ve 'Al Jaber Twin Tower' binalarında şanlı bayrağımız dalgalandı. İşbirliği ve desteklerinden dolayı dost ve kardeş Katar'a teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Irak

Irak'ın başkenti Bağdat'ın en büyük alışveriş merkezlerinden "Baghdad Mall"a Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

BAE Başkan Yardımcısı Al Maktum ayrıca X sosyal medya platformundan Türkçe yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için Türk halkına tebriklerimizi sunuyor, gelecek yüzyılda daha büyük başarılar ve aydınlık gelecek diliyoruz. Türkiye ile güçlü tarihi ve kültürel bağları paylaşıyor, ülkemiz ve dünya için güvenli, sağlam ve zengin bir geleceği daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, ülkenin daha fazla ilerleme ve kalkınması için iyi dileklerde bulundu.

Umman

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Sultan Heysem bin Tarık, Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, Türkiye için daha fazla ilerleme ve kalkınma temennisinde bulundu.

Bahreyn

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Hamed bin İsa el-Halife, Erdoğan'a yolladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak vesilesiyle kardeş Türkiye'ye en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Mısır ile Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkileri, işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi daima sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Somali

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'nin, Türk hükümeti ve halkına Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı münasebetiyle yürekten tebriklerini ilettiğini belirtti.

Aweis, "Sizin demokrasiye, kalkınmaya ve ulus inşasına olan sarsılmaz inancınız hepimize ilham oldu." ifadesini kullandı.

NATO

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı.

NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.