İsrail'den gelen uçağa saldırı: 20 kişi yaralandı, 60 kişi gözaltında

Olay dün Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Filistin yanlıları, Tel Aviv'den Mahaçkale havalimanına bir uçağın geldiğini haber aldı. Bunun üzerine yüzlerce kişi havalimanına akın etti. Göstericiler, camları kırarak içeri girdi.

Bazıları, görevlilerin bulunduğu odalara kadar ulaştı. Bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanlığı, havalimanındaki İsrailli ve Yahudilerin korunması için Rusya'yı uyardı. Havalimanının dışındaki bir grup da Rus devriye araçlarından birine saldırdı.

Olaydan bir süre sonra, havalimanına girmeyi başaran Dağıstanlılar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. En az 20 kişi yaralandı.

Havalimanına inecek uçaklar bölgedeki diğer havalimanlarına yönlendirildi. Rus Havacılık Ajansı, havalimanının 6 Kasım'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Güvenlik güçleri, uçaktaki yolcuların güvende olduğunu söyledi. Rusya olayla ilgili soruşturma başlattı.