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Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!

E-Devlet veya Web Tapu üzerinden 1 Kasım'dan itibaren kimlik doğrulaması dönemine geçiliyor. Satmaya yetkisiz veya kendi malı olmayan ürünler için ilan verenlere ise 100 bin lira ceza uygulanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 08:45, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 08:49
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Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!

İlanda kimlik doğrulama dönemi: 1 Kasım'da devreye girecek

İlan sitelerinde kimlik gizlenerek ilan verilmesini engellemek için ilan sitelerinin tamamında kimlik doğrulama şartı geliyor.

Böylece taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde, gerçek dışı fiyatlar ve aldatmacaları barındıran ilanların önüne geçilecek. Alınan önlem 1 Kasım'da yürürlükte olacak.

Bu konudaki doğrulama işlemleri e-Devlet veya Web Tapu üzerinden yapılacak.

100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak

TicaretBakanlığı tarafından yönetmelikte birtakım değişiklikler yapıldı.

Bu sayede ilan sitelerinde kimliğini gizleyen, sahte hesaplar üzerinden ilan veren ve piyasa fiyatlarını artıran kişiler engellenecek.

Piyasanın çok üzerinde ve birden fazla ilan girerek piyasayı manipüle eden, bilgi kirliliği yaratan kişilere izin verilmeyecek.

Bu işlemin yapıldığının tespit edilmesi halinde de kişiler, 10 bin TL'den 100 bin TL'ye uzanan cezalar ile karşı karşıya kalacak.

Bununla birlikte; emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.

Fiyat artışlarının önlenmesi amaçlanıyor

Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle birlikte fiyatlardaki balonun sönmesini sağlamıştı. Uygulamaya girecek düzenleme ile araç ve taşınmaz ilanlarında yeni düşüşler de öngörülüyor.

İlanların daha gerçekçi ve doğru olacağı, bunun yanı sıra yetki belgesi almış emlak ve araç satış işletmelerinin öneminin artması bekleniyor. Böylelikle sektörde kayıt dışı çalışmanın da önemli ölçüde önüne geçilecek ve vergi kaybının da önüne geçilecek.

Sahte ilanların önüne 3 aşamada geçilecek

Sahte veya yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi için 3 aşama ön plana çıkıyor.

Bu aşamalar şu şekilde:

Düzenleme yürürlüğe girmeden, elden çıkarma yarışı başladı

İlan sitelerindeki kirliliğin giderilmesi ve adil bir rekabet ortamının oluşturulmasını amaçlayan yönetmelik değişikliği öncesinde, ilan sitelerindeki otomobil ve gayrimenkul ilanlarında patlama yaşandı.

Sıfır araç alıp stoklayanlardan farklı isimlerle aynı aracı satan kişilere kadar herkes, düzenleme yürürlüğe girmeden önce elinden malını çıkarmak istediği için 1,2 milyon emlak ilanı ve 952 bin otomobil ilanı sitelerdeki yerini aldı.

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