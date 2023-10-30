Altun: Türkiye, küresel aktör olarak dünyaya damga vuracak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT 1 'de "Enine Boyuna" programına konuk oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılının Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu belirten Altun, "Türkiye'nin küresel bir aktör olarak bütün dünyaya damgasını vuracağı yeni bir yüzyılın başlaması demektir" diye konuştu.

"Cumhuriyetimiz başından bugününe bu milletin cumhuriyeti, bizim cumhuriyetimiz ve esas itibarıyla bu cumhuriyet de yine geçmişteki şanlı, şerefli Türk devletlerinden sonuncusu ve ilelebet de yaşayacak olan bir yine devletin rejimi. Ve burada biz bu devletle dünyaya geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve selamet getirmek için çalışıyoruz, çalışacağız ve daha da güçleneceğiz. Devletimiz ilelebet yaşasın, milletimiz ilelebet yaşasın."

"Türkiye istikrar adası oldu"

Açıklamalarında "Güçlü Türkiye" vurgusu yapan İletişim Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu 21 yılda gerçek bir istikrar adası oldu, bölgesel güçken istikrar adası olmayı başardı. Fakat sonra küresel bir oyuncu olma gayreti içerisine girdikten sonra da istikrarlaştırıcı bir güç olarak varlık göstermeye başladı. Önümüzdeki dönemde dolayısıyla Türkiye bu iddialarından vazgeçmeyecek."

"Bugün itibarıyla gerçek bir demokratikleşmeden bahsediyoruz"

Altun, son yıllarda atılan adımlarla Cumhuriyet'in kazanımlarının tüm kesimler ile paylaşıldığının altını çizdi.

"Bugün itibarıyla gerçek bir demokratikleşmeden ve toplumun bütün kesimlerinin yönetime katılabildiği bir yine ortamdan bahsediyoruz. Gerçekten önemli olan, milletin bütün kesimlerini, cumhurun bütün kesimlerini toplumsal hareketlilik alanı içerisinde demokratik bir şekilde yerleştirebilmek Cumhurbaşkanımız bu anlamda cumhurun içinden gelen ve Türkiye'de gerçekten gerçek bir mobilizasyonun olduğunu gösteren bir örnek."

"Son 21 yıl en fazla hizmet ve icra siyaseti üretilen dönem"

İletişim Başkanı Altun, bu süreçte, kendilerini ayrıcalıklı gören bir zümrenin, avantajlarını kaybetme hissiyle suni tartışmalara neden olduğunu ifade etti.

"Bu 100 yıl bizim 100 yılımızdır. Bu tarih hepimizin tarihidir, bütün cumhurun tarihidir. Fakat aynı zamanda bu imtiyazlı kesimlere de bu 100 yılın çok önemli bir parçası olan son 21 yılı benimsemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu son 21 yılda Cumhuriyetimizin kuruluş dönemi gibi çok şereflidir, Cumhuriyet yılları içerisinde en fazla hizmet siyaseti, icra siyaseti üretilmiş dönemidir. Bu 21 yılı benimsemek gerçekten marjinal unsurların, ne yazık ki hala marjinal kalmaya devam eden siyasal unsurların normalleşmesine de fayda sağlayacaktır."

"29 Ekim kimliğimizin asli unsuru"

Altun, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ciddi bir kapasite geliştirdiğini kaydetti.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizim tarihimiz için, bizim kimliğimiz için asli unsurlardan biridir ve buna karşı devletimiz her zaman çok güçlü hazırlıkla hareket etmiştir. Bakın burada kalıcı eserlerin geçmişte yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye kazandırılırken sembolik olarak 29 Ekim'in özellikle seçildiğini görebiliriz."

29 Ekimlerde birçok eser kazandırıldı

Fahrettin Altun, geçmiş yıllarda 29 Ekim'de hayata geçirilen projeleri hatırlattı.

"Marmaray açılışı 29 Ekim 2013, Ankara yüksek hızlı tren garı açılışı 29 ekim 2016, İstanbul Havalimanı'nın açılışı 29 Ekim 2018, Atatürk Kültür Merkezi açılışı 29 Ekim 2021, 29 Ekim 2022'de de Togg Gemlik tesis açılışı ve ilk Togg aracının banttan iniş töreni gerçekleştirildi."

İletişim Başkanlığı bünyesinde 24 bin proje hazırlandı

İletişim Başkanı Altun Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için iki yıldır çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Bütün bu çalışmaların mimarı Cumhurbaşkanımızdır ve Cumhurbaşkanımız bu anlamda bu çalışmaların koordinasyonunu, bütün devlet kurum ve kuruluşlarının 100. yılla ilgili çalışmalarını koordinasyonunu bize vermiştir."

İletişim Başkanlığı bünyesinde Cumhuriyetin 100. yılı ile alakalı 24 binin üzerinde proje gerçekleştirildi. Altun, yıl sonuna kadar da etkinliklerinin süreceğini söyledi.