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TCDD, 114 işçi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 114 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 03 kasım 2023

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 09:19, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 09:23
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TCDD, 114 işçi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacaktır.

13 kaynakçı (oksijen ve elektrik) işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni - motor ve makine iş gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 30.10.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR'da 30.10.2023-03.11.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir

MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI (MAKİNE BAKIMCISI) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İLAN EDİLİRKEN "GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR" BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

ilanın detayları için tıklayınız

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