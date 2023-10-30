Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Cuma günü açıklayacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 09:31, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 09:35
Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53 olarak kaydedilmişti.
3 Kasım Cuma günü, yılın 10. enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Enflasyon Raporu perşembe günü açıklanacak
Öte yandan, yılın ikinci enflasyon verilerine bakıldığında, aylık enflasyon verileri temmuzda 9,49, ağustosta 9,09, eylülde 4,75 artış göstermişti.