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Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarına gelecek hafta indirim yapılması bekleniyor. 1,57 TL'lik indirim pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 09:58, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 10:00
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Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesinden itibaren 1,57 TL'lik indirim beklendiğini bildirdi. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL'ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 35,07 TL

Motorin: 39,56 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

Ankara

Benzin: 35,68 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İzmir

Benzin: 35,78 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL

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