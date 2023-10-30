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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 7.727,11 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 13:16, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,69 puan artışla 7.727,11 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,41 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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