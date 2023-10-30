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Altının gram fiyatı 1.812 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.812 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 10:34, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 10:38
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Altının gram fiyatı 1.812 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,09 artışla 1.816 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.812 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.980 liradan, Cumhuriyet altını 12.180 liradan satılıyor.

Haftanın son işlem gününde İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haberlerle 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2.000 doların üzerinde kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.997 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini ifade ederek ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Özellikle cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, Fed'in ekonomiyi soğutmak için attığı ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara henüz ulaşamadığını bildirdi.

Analistler, bugün Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.980 ve 1.960 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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