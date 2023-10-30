Konya'da 27 metre çapında obruk oluştu

Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TCDD, 114 işçi alacak
TCDD, 114 işçi alacak
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Maaş zammında hesap değişti
Maaş zammında hesap değişti
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Konya'da 27 metre çapında obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında oluşan, çapı yaklaşık 27 metre, derinliği ise 12 metreyi bulan obruk tedirginliğe yol açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 10:39, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 10:40
Yazdır
Konya'da 27 metre çapında obruk oluştu

ilçeye bağlı Avşar Mevkisindeki pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 27 metre, derinliği ise 12 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, Fikri Peker'e ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Zabıta memuru Hasan Güngör, obruk oluşmasının ardından çevresini önce şeritle daha sonra da telle kapattıkların söyledi.

Obruk oluşumlarında AFAD'a da bilgi verdiklerini ifade eden Güngör, "Vahap Obası'nda cuma günü bir obruk daha oluştu, aynı şekilde burada daha önce bir obruk oluşmuştu. Taşdemir'ler tarlasında oluşun bu iki obruk birbirine yakın. Obruklar aynı hat üzerinde devam ediyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber