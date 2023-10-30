Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel ışık gösterileri bugün de sürecek

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız kulelerinde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi.