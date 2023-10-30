Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 90 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 10 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi.

Şüpheliler H.E, G.A, U.T, H.Ş, A.Ş, C.Ö, B.B. ile O.Y. gözaltına alındı.