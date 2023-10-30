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Önce evini yaktı, sonra söndürmeye gelen itfaiyeye ateş açtı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, eşi ve 1 yaşındaki oğlunun da içinde olduğu evi ateşe verdi. Yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine de ateş açan Halil Ç., açtığı ateşle 14 yaşındaki kız kardeşi K.Ç.'yi de yaraladı. Polis, olay yerinden kaçan Halil Ç.'yi arıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 11:54, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 11:57
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Önce evini yaktı, sonra söndürmeye gelen itfaiyeye ateş açtı

Adana'da yaşayan Halil Ç., yaşadığı evi ateşe verdi, yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine ateş açıp, kız kardeşini yaraladı.

Olay, 26 Ekim Perşembe gece yarısı Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası 24 yaşındaki Halil Ç., uyuşturucu parası yüzünden eşi Ela Ç. ile tartıştı. Bunun üzerine Halil Ç., eşi ve 1 yaşındaki oğlu İ.Ç evdeyken evi ateşe verip evden çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Yangın, kısa sürede bütün evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Halil Ç.'nin eşini ve 1 yaşındaki oğlunu evden çıkarıp yangına müdahaleye başladı.

Halil Ç., bu sefer de sokağa tabanca ile girerek itfaiyeye "Neden evi söndürüyorsunuz" diye bağırıp ateş açtı.

KIZ KARDEŞİNİ VURDU

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Halil Ç.'nin aynı sokakta oturan 14 yaşındaki kız kardeşi K.Ç.'ye isabet etti. Genç kız her 2 bacağına da isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Kız kardeşinin yaraladığını fark eden Halil Ç. ise olay yerinden kaçtı. Kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangında evin içi ise küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önce evini yakan sonra da kız kardeşine dehşeti yaşatan Halil Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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