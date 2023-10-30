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Filistin Kızılayı: İsrail Gazze'de bir ambulansı hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir ambulansı hedef aldığını ve aracın kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 12:47, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 12:48
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Filistin Kızılayı: İsrail Gazze'de bir ambulansı hedef aldı

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sabah saatlerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilen açıklamada, aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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