Canlı yayında TRT ekibine müdahale

İsrail askerleri, TRT Haber'in Lübnan sınırındaki canlı yayınına müdahale etti.

Askerler, muhabir Merve Güneş ve kameraman Deniz Kahraman'dan kamerayı kapatmalarını istedi, bir süre bölgeden ayrılmalarına da izin vermedi. Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydular.

"Yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi davranıyorlar"

Askerler, pasaportlarını ve akreditasyon kartlarını göstermek isteyen ekipleri reddetti.

Muhabir Merve Güneş, kontrol noktalarından sıkıntısız geçip bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Kontrolleri yapıp belgelerimizin fotoğraflarını çekip ilerledik. Askeri yerleşim yeri dışındayız. Biz onların izin verdiği yere kadar geldik zaten. Yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi davranıyorlar" dedi.

İsrail askerleri, ekiplerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.