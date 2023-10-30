Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz

Kağıthane'de Avrupa Konutları Çamlıvadi İlkokulu ile Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı, ardından öğrencilerin yer aldığı tanıtım videosu izletildi.

Bakan Tekin, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandığını ve okullarda yüzbinlerce etkinlik yapıldığını anımsattı.

Özel eğitimde sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılış törenine katıldığını belirten Tekin, eğitime destek veren hayırseverler ile yerel yönetimlere teşekkür etti.

Okulların yapılacağı yerler konusunda belediyelerle işbirliği içinde olunması gerektiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim yaklaşık 60 bine yakın okulumuz var ama toplamda 150 binin üzerinde de Milli Eğitim Bakanlığının tırnak içinde gayrimenkulü var. Yani üzerinde bina olan-olmayan. Dolayısıyla bizim belediyelerle çok yakın işbirliği içinde olmamız lazım. Türkiye genelinde belediyelerle yaşadığımız problemler oluyor. Eğitim-öğretim sürecini bizimle birlikte omuzlamak istemeyen belediyelerle sorunlar yaşıyoruz. Arsa üretmekte problem yaşıyoruz.

Mevcut okul binalarımız, arsalarımız bir bakıyorsunuz imar değişikliği yapılmış. Bir bakıyorsunuz okul arazimizin bir kısmı belediyenin bir şekilde mülkiyetinde olduğu için belediyeler dava açmışlar. Bir bakıyorsunuz belediye hizmetleri, belediyenin yürütmesi gereken hizmetlerle ilgili olarak okullarımıza gönderilen faturalar, anlamsız şekilde şişirilmiş. Bir tarafta böyle belediyelerimiz var. Bir tarafta da okul yaptıran, okullarımızın temizliğini yapan, okullarımızdaki öğrencilerimize destek olan, öğretmen arkadaşlarımızın problemlerini çözen belediyeler var. Dolayısıyla bu iki uçta belediye başkanlarıyla karşı karşıya olduğumuz için eğitim-öğretim sürecine destek olan belediyelere ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu son 20 yılı aşkın sürede Türkiye'deki eğitim-öğretim altyapısının her açıdan en az iki kat artırıldığını anlatan Tekin, 21 sene önce Türkiye genelinde 360 bin derslik varken, şu an özel dersliklerle beraber toplam 742 bin derslik olduğunu ve öğretmen sayısının da arttığını söyledi.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı çok ciddi şekilde önemsiyor ve bize bu konuda sürekli özel çocuklarımızla, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızla ilgilenmemiz konusunda talimatları var. Bizim de bu konuda şu türden farklı uygulamalarımız var. Bir, okul kaynaştırma eğitimi dediğimiz normal sınıflarda tanısı konulmuş çocuklarımızı kaynaştırma sınıflarına alıyoruz. İki, bazı okullarda özel eğitim sınıfları oluşturuyoruz. Üç, özel eğitim okulları açıyoruz, bugün burada açılışını yapacağımız gibi. Dört, evde eğitim veriyoruz ihtiyacı olan bazı çocuklara. Beşincisi, hastanede eğitim veriyoruz. Bu özel eğitim anlamında bence dünyaya örnek gösterilecek bir skala. Her kademedeki çocuğa bu tür hizmetlerimizi veriyoruz."

Özel eğitimde uygulama okul sayısının 1076 olduğunu, bu okullarda 35 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Özel eğitim konusunda çok ciddi şekilde dünyada örnek gösterilebilecek uygulamalar yapıyoruz. Her engel sınıfına farklı okullar açma eğilimindeyiz. Bu da ayrı bir politika. Bugün hayırseverimize bir kez de bunun için teşekkür etmemiz lazım. Bu özel çocuklarımız için özel eğitime ihtiyacı olan bu çocuklarımız için bir eğitim öğretim yuvası yapmayı düşündüğü ve yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Biraz önce otururken videoları seyrettik. En çok dikkatimi çeken şey ilk konuşan öğrencimiz. 'Çok eğlenceli bir okul' dedi. Ondan sonra iki arkadaşımız da 'eğlenceli' ifadesini kullandı. Merak ediyorum yani gerçekten merak ediyorum okulun içini. Üç öğrencinin birbirinden bağımsız olarak konuşurken 'eğlenceli okul' ifadesini kullanması çok dikkat çekiciydi. Demek ki hayırseverimiz içerisinde de bu anlamda çok hassas davranmış. Bu açıdan da kendisine teşekkür ediyorum."

İstanbul Valisi Davut Gül de Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurgulayarak, "Bunun ilk gününde aslında birbirinden bağımsız birkaç güzelliğe şahitlik ediyoruz. Birincisi, çok önemli bir kentsel dönüşüm olmuş. Arsası devlete ait ama bir şekilde işgal altındaki araziler gecekondulardan kurtularak depreme dayanıklı çok güzel konutlar haline getirilmiş ve bunu yaparken de okullar başta olmak üzere yeşil alanlar unutulmamış." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bakan Tekin'e sedef kaplamalı sanduka hediye etti.

Daha sonra, kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, okulu yaptıran hayırsever iş insanı Süleyman Çetinsaya ve vatandaşlar katıldı.