Gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin lira ceza
Trabzon'da gürültülü egzoz kullandıkları belirlenen 7 sürücüye 28 bin 448 lira para cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 13:15, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 13:17
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27-29 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.