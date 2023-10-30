Gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27-29 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

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