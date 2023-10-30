Soğan ve sarımsaksız duramıyor! 'Okula giderken, evde, sokakta her yerde yiyor'

Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TCDD, 114 işçi alacak
TCDD, 114 işçi alacak
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Maaş zammında hesap değişti
Maaş zammında hesap değişti
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ana sayfaHaberler Yaşam

Soğan ve sarımsaksız duramıyor! 'Okula giderken, evde, sokakta her yerde yiyor'

Bursa'da sarımsak ve soğan yemeye doyamayan 12 yaşındaki Eymen'in annesi bu durumdan şikayet etti. Oğlunun okula giderken bile sarımsak ve soğan yediğini söyleyen anne, 'Biz birlikte uyuyoruz oğlumla çok kötü kokuyor sarımsak ve soğan yediği için ama yine de bu sevdadan onu vazgeçiremiyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 13:44, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 13:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan yiyor.

Çocukluğundan beri her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen okula giderken, evde, arkadaşları ile gezerken yanından sarımsak ayırmıyor.

Eymen çok fazla sarımsak ve soğan yediği için evde annesi sarımsak ve soğanları saklamak zorunda kalıyor. Her gün bir kilo soğan ve 10 diş sarımsak tüketen Eymen ise saklanan sarımsak ve soğanı rahatlıkla bulup yemeye devam ediyor.

"BU SEVDADAN VAZGEÇİREMİYORUM"

Eymen'in annesi Özgül Ayhan, "Küçüklüğünden beri soğan, sarımsak yiyor. Okula giderken bile soğan yemek istiyor, ben 'oğlum yeme ağzın kokar' diyorum ama beni dinlemiyor. Soğan yiyip dişlerini fırçalıyor, marketten kokulu sakızlar alıyoruz ve öyle gidiyor okula. Okula giderken, evde, sokakta her yerde sarımsak yiyor. Biz birlikte uyuyoruz oğlumla çok kötü kokuyor sarımsak ve soğan yediği için ama yine de bu sevdadan onu vazgeçiremiyorum" dedi.

"EVDE MEYVE TABAĞI YERİNE SARIMSAK VE SOĞAN TABAĞI VAR"

"Eve meyve alıyorum, yanında yiyorum belki iştahı açılır, meyve yer diye ama o hala soğan ve sarımsak yemeye devam ediyor" diyen anne Özgül Ayhan, "Bizim evde meyve tabağı yoktur, onun yerine soğan ve sarımsak dolu bir tabağımız var. Okuldan eve geldiğinde

'Oğlum sana ne pişireyim?'

dediğimde,

'Soğan pişir anne'

diyor. Tost yapıyorum ya da makarna yapıyorum ama o önce onların yanındaki soğanı bitiriyor" şeklinde konuştu.

"FUTBOL VE SOĞAN AŞIĞI BİR ÇOCUK"

Oğlunun ayrıca, eve her geldiğinde futbol oynadığını, bir futbol kursuna da gittiğini söyleyen Özgül Ayhan, "Bu hayatta aşık olduğu iki şey ve onlar da futbol ve soğan. Onun annesi olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz oğlumla ikimiz çok mutlu bir aileyiz" dedi.

Soğan ve sarımsak bağımlısı Eymen, "Çocukluğumdan beri soğan ve sarımsak yiyorum. Arkadaşlarım okulda

'bir koku var'

diyorlar ama benden geldiğini anlayamıyorlar. Soğan ve sarımsak yedikçe kendimi daha güçlü hissediyorum ve hiç hasta olmuyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber