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Bakan Uraloğlu, Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosu açılışı için tarih verdi

Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattı için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden metro hattında incelemelerde bulundu. Hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı - Kayaşehir etabının 2024'ün mart ayından önce hizmete açma hedefinde olduklarını anlatan Bakan Uraloğlu, kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarının da 2024 yılı sonunda açılacağını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 14:10, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 14:42
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Bakan Uraloğlu, Halkalı - İstanbul Havalimanı metrosu açılışı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı -İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu'na Taşoluk İstasyonu'ndaki incelemeleri sırasında kaymakamlar, belediye başkanları ve ilçe başkanları da eşlik etti.

Hattın çalışmalarında yer alan ekiplerden bilgi de alan Uraloğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2 MİLYAR 639 MİLYON EUROLUK EKONOMİK KAZANÇ

Uraloğlu, hattın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek 600 bin yolcunun seyahat edebileceğini ve ekonomik kazancın 2 milyar 639 milyon euro üzerinde olacağını vurguladı.

Türkiye geneli ve İstanbul'daki raylı sistem çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak." şeklinde konuştu.

Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattının saatte 120 kilometre hızla, günde 600 bin yolcu taşıyacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hattımızın işletmeye alınması ile; Kağıthane - İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Göktürk - İstanbul Havalimanı arası 12 dakika, Tekstilkent - İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Arnavutköy - Beşiktaş arası 36 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arası 48 dakika, Küçükçekmece - Kemerburgaz arası 50 dakika olacaktır." diye konuştu.

Hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı - Kayaşehir etabının 2024'ün mart ayından önce hizmete almak istediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, çalışmaların 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdüğü bilgisini verdi.

"Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamlandığımızda, Başakşehir - Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar - Kirazlı - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız." diyen Uraloğlu, hattın kalan 7,5 kilometrelik kesiminde yer alan Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarının da 2024 sonunda açmayı hedeflediklerini söyledi.

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