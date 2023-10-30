Tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde Bahadır Aztekin ile aynı iş yerinde çalıştıkları Y.S, sokakta yürürken aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S, Aztekin'i bıçaklayarak olay yerinden motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Aztekin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İş arkadaşını bıçaklayıp kaçan Y.S, evine yakın bir inşaatta saklanırken polis ekiplerince yakalandı.