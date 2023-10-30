Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ile memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 14:17, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 14:18
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. İsrail'in Gazze'deki masumlara karşı tarihin en kanlı ve vahşi saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler masada olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.
Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.