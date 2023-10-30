Burdur'da yaşlı adam evinde ölü, eşi yaralı halde bulundu

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Zehra Sertcan ile eşinin Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram (76) ve Zehra (67) Sertcan çiftinin bakıcıları, sabah eve geldiğinde kapının açılmaması üzerine pencereden içeriye baktı. Bayram Sertcan'ın üzerinde halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı şekilde gören bakıcı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net