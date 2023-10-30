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MEB, '100. Yılında Cumhuriyet' konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci:- "Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en önemli simgesi olarak Cumhuriyet'imiz 100 yaşında. Bizim en büyük görevimiz ise onu nice yüzyıllara, bin yıllara taşımaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 16:09, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 16:10
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MEB, '100. Yılında Cumhuriyet' konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bakanlık Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin kutlamaların sene boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir." sözlerini hatırlatan Yelkenci, bağımsızlık ve özgürlüğün aynı zamanda Türk milletinin karakteri olduğunu vurguladı.

Ülke topraklarının, tahmin edilemeyecek sayıdaki şehit kanıyla sulandığını, bu destanın son örneklerinden birinin şüphesiz Kurtuluş Savaşı olduğunu vurgulayan Yelkenci, "Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en önemli simgesi olarak Cumhuriyet'imiz 100 yaşında. Bizim en büyük görevimiz ise onu nice yüzyıllara, bin yıllara taşımaktır." diye konuştu.

Cumhuriyet'e, devlete ve millete karşı 15 Temmuz'da yapılan hain saldırıyı milletin tek yürek olarak bertaraf ettiğini vurgulayan Yelkenci, "Böylece Milli Mücadele'nin bitmediğini, her zaman ve her zeminde hazır olmamız gerektiğini bir kez daha idrak ederek, dahili ve harici düşmanlara karşı unutulmaz bir gözdağı vermiş olduk." dedi.

Ülkenin jeopolitik konumu nedeniyle benzer olaylarla tarih boyunca çok karşılaşıldığına işaret eden Yelkenci, her zaman tetikte olunması gerektiği fark edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan teknolojik hamlelerle savunma sanayisinin güçlendirildiğini anlattı.

İHA, SİHA ve daha birçok etkili aracın yapılabilir hale geldiğini vurgulayan Yelkenci, "Şüphesiz bu nitelikli bir eğitimin sonucudur. Milli Eğitim Bakanlığı olarak açtığımız teknolojik temalı okullarla bu hamleyi daha ileri götürmek için hep beraber çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her zaman uyanık olup dik duracağız"

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Yelkenci, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızı yangın yerine çevirmek isteyenlere fırsat vermemek için Türkiye Cumhuriyeti olarak dünden çok daha güçlü olmalı ve yarınlara, bütün Türk devletlerinin, İslam devletlerinin hatta mazlum devletlerin ümidi olarak daha güçlü bir şekilde ulaşmalıyız. Bunun için bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenler olarak ve tabii ki göz bebeğimiz öğrenciler olarak bu şuurla çok daha fazla, çok daha etkili bir şekilde çalışmalıyız. Her zaman uyanık olup dik duracağız, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza edeceğiz."

- Eserler sergilenecek

Konuşmaların ardından "100. Yılında Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Yarışmaların birincilerine "dizüstü bilgisayar", ikincilere "tablet", üçüncülere "akıllı saat" hediye edildi.

Öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi yarından itibaren iki gün boyunca Devlet Demir Yollarında (YHT), 2 Kasım'da AŞTİ'de, 3 Kasım'da Kızılay Metro İstasyonu'nda ve 4-10 Kasım'da Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde sergilenecek.

Eserlerin afişleri, Ankara'nın AŞTİ ve Kızılay Metro istasyonlarındaki dijital ekranlarda da yer alacak.

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