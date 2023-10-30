12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TCDD, 114 işçi alacak
TCDD, 114 işçi alacak
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Maaş zammında hesap değişti
Maaş zammında hesap değişti
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: AK Parti'nin 2023 için koyup sürekli tekrarladığı dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi 2053 yılına erteleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 16:15, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 16:20
Yazdır
12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "AK Parti'nin 2023 için koyup sürekli tekrarladığı dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi 2053 yılına erteleniyor." dedi.

Usta, TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı'na ilişkin konuşmasında, AK Parti'nin başarısızlıklarıyla yüzleşmek istemediği için "planlardaki izleme ve değerlendirmeyi yapmadığını" iddia etti.

Ekonomiye ilişkin rakamlar paylaşan ve AK Parti'nin önceki yıllarda, 2023 için açıkladığı hedeflere değinen Usta, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin 2023 için bize takdim ettiği en iddialı hedeflerden biri, Türkiye'yi 2023 yılında dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokmaktı. Oysa Türkiye 2023'te 19. ekonomi olacak. Türkiye, 1993 yılında zaten 18. sıradaydı. 10. ekonomi olma hedefine ne oldu? AK Parti'nin 2023 için koyup sürekli tekrarladığı dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi 2053 yılına erteleniyor. 'Pardon, bu iş olmadı' bile denmiyor. Oysa Türkiye bugünkü seviyeden çok daha iyi seviyeleri geçmiş 30 yıl içerisinde gördü. Kendi sınıfımızdaki, yani gelişmekte olan ülkelerle milli gelirimizi kıyasladığımızda 1990 yılından 2022 yılına kadar Türkiye'nin düşen bir trendi var. Bu trend 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde değiştirilebilmiş mi? Maalesef değiştirilememiş. Hatta bu trendin eğimi artarak devam etmiş. Gelişmekte olan Güney Doğu Asya, Avrupa veya başka bölgedeki ülkelerle kıyasladığımızda aynı durum söz konusu. İç savaş ve bölünmeyle mücadele eden ülkelerle bile kıyaslandığında çok kötü bir tabloyu görüyoruz."

Usta, Türkiye'nin, gelişmekte olan ülkelerle kişi başı gelir oranı bakımından karşılaştırıldığında, AK Parti hükümetlerinden önce daha iyi olduğunu ama şimdi aradaki farkın azaldığını söyledi.

Son 20 yılda Afganistan, Orta Afrika, Haiti, Libya, Pakistan, Sudan, Ukrayna gibi savaş veya iç savaşla boğuşan 7 ülkeyi incelediğini aktaran Usta, Türkiye'nin 2003 yılında bu ülkelerin yaklaşık 1,5 katı kadar milli gelire sahip olduğunu ancak şu anda bu oranın 1,2 katına düştüğünü kaydetti.

Usta, 1982-2002 yılları ile AK Parti'nin 21 yıllık dönemindeki cari açık oranlarını kıyaslayarak "AK Parti'den önceki 21 yılda toplam cari açık 25,3 milyar dolar iken AK Parti hükümetlerinin 21 yıllık iktidarında verilen cari açık 654,2 milyar dolar oldu. AK Parti döneminde 26 kat cari açık artıyor." dedi.

Enflasyonla ilgili de Usta, "hükümetin Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi gibi gerekçelere sarıldığını" ileri sürdü.

Salgın ve savaş durumunun sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkilediğine işaret eden Usta, "2002'de bizim enflasyonumuz yüzde 29,7 civarında. Gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu ise yüzde 6,7. Bunların enflasyonları niye bizim gibi yüzde 65'lere, 85'lere çıkmıyor? En son gelinen noktada gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu yüzde 8,6 olarak tahmin ediliyor. Bizimki niye 65? Bu, Türkiye'nin yanlışlarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber