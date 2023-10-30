498 milyona yakın belge dijital arşive aktarıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamunun en büyük dijitalleştirme projesi Nüfus Dijital Arşiv Projesi ile nüfus bilgilerinin güvende olduğu belirtildi.

Nüfus hizmetlerinin temeli olan, kişilerin aile bağlarını gösteren ve başka hiçbir nüshası bulunmayan 497 milyon 708 bin 430 belgenin dijitalleştirilerek nüfus dijital arşivine aktarıldığı ifade edilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Nüfus Dijital Arşiv Projesi (DAP) ile 'Geçmişi Koruyan Geleceğe Değer Katan' anlayışımızla, arşivimizde bulunan Osmanlı Türkçesi ve Türkçe dayanak belgeleri elektronik ortama aktarılmaktadır." bilgisine yer verildi.