İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verdi mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na olağan kurultayda genel başkanlığa aday olması için imza vermediği iddialarına yönelik, "CHP'de demokrasi var. Kimse delegelerin iradesine ipotek koyamaz. Delegeler özgürdür. Ekrem Bey de partimizin 1368 delegesinden biridir, kendi takdiridir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, Cumhuriyet'in, millet iradesinin her şeyin üstünde olması anlamına geldiğini, ilmek ilmek örülen demokrasi yolunun ilk ve en önemli adımı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılını hükümetin "alelade, sıradan" bir şekilde geçiştirdiğini savunan Öztrak, Cumhuriyet'in önemli yıl dönümlerinde yapılan ve tarihe şerh düşen hazırlıkların ve etkinliklerin 100. yıl dönümünde olmadığını öne sürdü.

100. yılı hakkıyla kutlamanın her nesle nasip olmayacak bir şeref olduğunu vurgulayan Öztrak, "Bu heyecan, bugün ihtiyacımız olan müştereğimizi, birlikteliğimizi yaşatmak için bir büyük fırsattır. Ama siyasetini milleti birleştirmek değil, ayrıştırmak üzerine kuran bir yönetim, böyle büyük fırsatı heba etmiştir." diye konuştu.

Öztrak, milletin ve CHP'nin Cumhuriyet'in 100. yılını yakışır biçimde coşkuyla kutladığını ifade etti.

İsrail ile Filistin çatışmasında hükümetin politikasını eleştiren Öztrak, dış siyasetin iç siyasete alet edildiğini savundu.

Öztrak, "Bize göre kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, masum çocukları, kadınları, sivilleri hedef alan her saldırı terördür. Biz terörü değerlendirirken kimin yaptığına değil, ne yaptığına bakarız. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ne bir dava, ne de bir saldırıya verilen cevap terörü haklı çıkarmaz." dedi.

- "Paramız dolar karşısında pul olmaya devam ediyor"

Gençlerin okuyup geleceklerini kurmaya çalıştığını belirten Öztrak, gençlere hükümetin doğru dürüst bir yurt, doğru dürüst bir beslenme imkanı sağlayamadığını, üniversite öğrencilerinin çoğunun çalışmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Gençlerine sahip çıkamayan, kucaklayamayan, umut veremeyen bir ülkenin geleceğine umutla bakamayacağını ifade eden Öztrak, Meclis'te görüşmeleri devam eden Kalkınma Planı'na göre, 2028'de hala her beş gençten birinin ne eğitimde olacağını ne de çalışacağını söyledi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, hükümetin ekonominin can damarlarını dışarıdan gelecek paraya bağladığını, cari açığı, dış borcu azdırdığını savundu.

Seçimlerden sonra dört ayda Türkiye'de politika faizinin dört kattan fazla arttığını belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde, bize benzer ülkelerin çoğunda politika faizi ya düştü ya da sabit kaldı. Sadece birkaç ülkede, örneğin savaş halindeki Rusya'da yükseldi. Yani bizdeki faiz artışının dünyadaki gelişmelerle açıklanacak bir yanı yok. Rusya'da faiz bugün yüzde 13, bizdeki politika faizinin üçte biri. Şu anda Arjantin, Zimbabve ve Venezuela'nın ardından dünyada en yüksek faiz uygulayan ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta yapılan 500 baz puanlık artışa rağmen, paramız dolar karşısında pul olmaya devam ediyor."

Öztrak, hükümetin dış politikayı iç politikaya malzeme yaptıkça ekonomide istikrar sağlanamayacağını söyledi.

Ülkenin artık bir demokrasi olarak tanımlanmaktan giderek uzaklaştığını, yabancı yatırımcıların raporlarında yazılmaya başlandığını ileri süren Öztrak, "Bir ülkede hukuk, ekonomi, istikrar ve güven dip taramaya başlayınca o ülkenin diplomaside de sözü dinlenmiyor." dedi.

Bu hafta sonunda partisinin 38. Olağan Kurultayının yapılacağını hatırlatan Öztrak, "Partimizin 100. kuruluş yılında kurultayımız bir demokrasi şenliği olacak. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına birlik içinde güçlenerek gireceğiz. 100 yıl önce tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik için yola çıkan büyük Atatürk ve yol arkadaşlarından aldığımız miras, asla vazgeçmemektir." şeklinde konuştu.

- "Kimse delegelerin iradesine ipotek koyamaz"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na kurultay adaylığı için 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından sadece Ekrem İmamoğlu'nun imza vermediği konuşuluyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "CHP'de demokrasi var. Kimse delegelerin iradesine ipotek koyamaz. Delegeler özgürdür. Ekrem Bey de partimizin 1368 delegesinden biridir, kendi takdiridir." yanıtını verdi.