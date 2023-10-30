Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1. Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.