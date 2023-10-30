'Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turnaçayı Barajı ile Erzincan'daki 96 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacaklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 19:11, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 19:12
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1. Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.