İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

- Filistin'in en büyük hastanelerinden, Gazze'deki tek kanser hastanesi

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.