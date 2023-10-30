Giresun'da dereye devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde, kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 19:35, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 20:10
Alınan bilgiye göre, Espiye-Soğukpınar kara yolunda, Kazım Aydın (66) yönetimindeki 61 AHL 129 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Adem Aydın (83) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü Aydın ile yolcular Kemal Aydın ve Yaşar Demir ise yaralandı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.