Üniversiteden, örnek düzeyde sınav uygulaması!

'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversiteden, örnek düzeyde sınav uygulaması!

Bingöl Üniversitesi görevde yükselme sınavından 10 Şube Müdürü kadrosu birden açarak personeline kariyer olarak iyi bir imkan sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 11:20, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 11:47
Yazdır
Üniversiteden, örnek düzeyde sınav uygulaması!

Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarında Şube Müdürü kadrolarına hülle diye tabir ettiğimiz yöntemle atama yapılmasının oldukça yaygın olduğunu uzun bir süredir bu mecradan dile getiriyoruz.

Ne yazık ki, kamu kurumlarının ellerinde sınırlı Şube Müdürü kadrolarının sınavla atama yapmak yerine üst yöneticiler tarafından doğrudan hülle yöntemlerle kullanılmasının büyük bir tahribat yarattığını her zaman ifade ediyoruz.

Geldiğimiz noktada Sayıştay Başkanlığının da takibiyle bu konuda yüksek bir farkındalık yaratıldığını söylememiz yanlış olmaz.

Bunun somut sonuçlarını da gördüğümüzü belirtelim.

Örneğin, Bingöl Üniversitemiz tarafından 30 Ekim 2023 tarihinde yapılan duyuruya göre 10 adet Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme ve unvan değişikliyle atama yapılacağına dair duyuru yayımlanmıştır.

2007 yılı gibi yakın bir zaman olarak ifade edebileceğimiz tarihte kurulan Bingöl Üniversitemizin Şube Müdürü seviyesinde 10 kadroyu görevde yükselme sınavıyla açmasının takdire şayan bir durum olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.

Başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK olmak üzere Bingöl Üniversitesi çalışanlarına kariyerlerinde bu önemli imkanı sunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber