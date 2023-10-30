Düzce'de park halindeki iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Güler ile Akçaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile arkasındaki yolcu Berkecan Akçaoğlu yola savruldu. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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