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İBB Başkanı İmamoğlu muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 21:20, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 21:35
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İBB Başkanı İmamoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, programın "19 Ekim Muhtarlar Günü" vesilesiyle gecikmeli düzenlendiğini ifade ederek, 100. yılı kutlanan Cumhuriyet'in çok önemli bir devrim olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, ailesinde ilk okuma yazmayı öğrenenin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında doğmuş dedesi olduğunu aktararak, "Cumhuriyet, aynı zamanda bir eğitim devrimi olmuştur. 40 haneli köyde doğmuş bir çocuğun, bir bebeğin dördüncü kuşakta, Cumhuriyet'in bir nimeti olarak dünyanın en güzel şehri İstanbul'umuza belediye başkanı oluyorsanız, işte bu tam da Cumhuriyet mucizesidir, Cumhuriyet'in başarısıdır." dedi.

Herkesin eşit olduğu bir ülkede yaşamaktan ötürü mutlu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yürürken, insanları ayrıştıran, kutuplaştıran değil, insanları kucaklaştıran, buluşturan ve bir millet olma duygusuyla birbirini seven insanlar haline getirme mücadelesinin vazgeçilmez bir neferi olacağım. Aynen 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet için koşturduğumuz gibi. Hayatımızda hangi konum veya koşulda olursak olalım her bir vatandaşımıza eşit gözle bakan bir kardeşiniz olacağıma buradaki 1000'e yakın muhtarımızın huzurunda söz veriyorum."

- "Sırtımı size yaslamaktan gayet memnunum"

Muhtarları, demokrasinin Türkiye'deki başlangıç noktası olarak niteleyen İmamoğlu, bu kesime yönelik çalışmalarını aktardı.

İmamoğlu, "Belediye Başkanınız Ekrem İmamoğlu olarak şunu söyleyebilirim: Sırtımı size yaslamaktan gayet memnunum. Çünkü sizler, itibarlı insanlarsınız. Yüzlerce, binlerce, on binlerce oy alarak seçilmiş insanlarsınız." diye konuştu.

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