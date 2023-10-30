Viranşehir Kaymakamı, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

Hastane Başhekimi Muhammed Yılmaz'dan askerlerin durumuna ilişkin bilgi alan Koç, bir süre askerlerle sohbet etti.

Kaymakam Koç, Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan aracın dün ilçede yaptığı kazada yaralanan askerlere Viranşehir Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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