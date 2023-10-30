Viranşehir Kaymakamı, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Önder Koç, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askeri, hastanede ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 21:49, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 21:40
Kaymakam Koç, Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan aracın dün ilçede yaptığı kazada yaralanan askerlere Viranşehir Devlet Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Hastane Başhekimi Muhammed Yılmaz'dan askerlerin durumuna ilişkin bilgi alan Koç, bir süre askerlerle sohbet etti.
Koç, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.