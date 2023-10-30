Kocaeli Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri'nden dikkat çeken kampanya
İsrail'in Gazze'de günlerden bu yana işlediği insanlık suçu, bugün de devam ederken ülkenin her yerinden Filistin'e destek gelirken Kocaeli Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri oldukça dikkat çeken bir kampanyaya başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 22:04, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 22:10
Gazze'de adeta katliam yapan İsrail'e gösterilen tepkilerden biri olan İsrail
mallarını boykot eylemine Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri de katıldı.
BÜYÜKŞEHİR ÇIKARDI
İşte bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Antikkapı AŞ tarafından işletilen
Antikkapı Restoran, Maide ve tüm düğün salonlarında, tüm kafelerinde, tüm Antikköfte
işletmelerinde Coca-Cola ürünlerini menülerden çıkardı.
KÖRFEZ BELEDİYESİ DE.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başlattığı boykotun ardından Körfez Belediyesi de Nazende adıyla işlettiği tüm sosyal tesislerinde Coca Cola ürünlerini menülerden çıkardı.