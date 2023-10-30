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Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 22:55, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 22:56
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Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda belden yukarısı olmayan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Kimliği henüz belirsiz kadın cesedi, olay yerinden Muğla 911 ekiplerince alındıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

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