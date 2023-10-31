Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı

Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarındaki konuşması nedeniyle özel okul edebiyat öğretmeni hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Antalya Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji'nde edebiyat öğretmeni E.K., Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan olumsuz açıklamalarının sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer almasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öğretmen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

TED Koleji Öğretmeni E. K. konuşmasında şu ifadeler yer alıyor: "Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Cumhuriyetin gözbebeği fabrikalar bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken; memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi, 'geleceğim' dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?"

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşe yer verildi:

"Bazı basın yayın oranları ile sosyal medya hesaplarında yer alan TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Kolejinde 100. Yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 29.10. 2023 günü İlimiz Muratpaşa ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıkla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşma içeriğinde Türkiye Yüzyılını hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb; şekilde yer alan görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.K., isimli şahıs 30.10. 2023 günü yakalanmış şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır"