Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi.

Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Öğrencilerin sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.