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Evlilik kredisinde 30 yaş talebi

AK Parti'nin evlenecek ve iş kuracak gençlere faizsiz kredi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu kurulması çalışması yaşa takıldı. TÜİK'in "evlenme yaşı kadınlarda 28,2, erkeklerde 25,6" verileri, vatandaştan "yaş sınırı 27 olmasın, 30'a çıkarılsın" talebini getirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 07:52, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 07:54
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Evlilik kredisinde 30 yaş talebi

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Aile ve Gençlik Fonu'ndan evlilik kredisi kullanacaklara yaş sınırı getirilmesi, tartışma konusu oldu.

Türkiye'de evlilik yaşının giderek artması sebebiyle yaş sınırının 30 olması gerektiği gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, fonun kuruluşuna ilişkin taslak önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Taslakta, yeni evleneceklere ve iş kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verilmesi için 'Aile ve Gençlik Fonu' adı altında bir yapı oluşturulması öngörülüyor. Teklifte, bu imkanlardan faydalanacaklara dair bir yaş şartı bulunmuyor; ancak kanun çıktıktan sonra uygulamayla ilgili yönetmelik hazırlanacak ve detaylar bu yönetmelikte belirlenecek.

SINIRA YENİ DÜZENLEME

AK Parti'de yapılan çalışmalar sırasında, evlilik kredisinden yararlanacaklara yönetmelikle 27 veya 29 yaş sınırı getirilmesi gündeme gelmişti. Ancak, Türkiye'de evlilik yaşı giderek artıyor. TÜİK, son olarak Türkiye'deki ortalama evlilik yaşını erkeklerde 28,2, kadınlarda ise 25,6 olarak tespit etti. Bu sebeple evlilik kredisinden yararlanacaklara getirilecek yaş şartının da 30'a çekilmesi gerektiği yönünde talepler gündeme geldi. Taleplerin yönetmelik hazırlıkları sırasında dikkate alınabileceği ifade edildi.

ÜÇ BAKANLIK SORUMLU OLACAK

AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalıştığı taslak ile yeni evleneceklere ve iş kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verilmesi için 'Aile ve Gençlik Fonu' adı altında bir yapı oluşturulacak. İlgili bakanlık temsilcilerinin de katıldığı çalışmalarda gündeme gelen taslağa göre, Fon'un yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının temsilcileri eliyle yapılacak.

MADENLERDEN PAY AKTARIMI

Fonun kaynakları, petrol ve doğalgaz gelirlerinden aktarılacak payın yanı sıra madencilik faaliyetlerinden alınan devlet katkı payından yapılacak kesintiden oluşacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Fon'dan kredi kullanmak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuracak. Şartlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmeliğiyle belirlenecek. Fondan kredi kullanmak isteyenlerin gelir düzeyi esas alınacak.

DÖRT ŞEHİRDE PİLOT UYGULAMA

Kanun çıktıktan sonra uygulama ilk etapta depremin en çok etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya ile yine yıkımın fazla olduğu bazı ilçelerde pilot olarak başlatılacak. Ardından depremin etkilediği diğer iller kapsama alınacak ve sonrasında da Türkiye genelinde uygulanacak.

FAİZSİZ VE İKİ YIL ÖDEMESİZ

Kullandırılacak kredi tutarı bu yıl için 150 bin lira olacak; ancak bu miktar her yıl artacak. Kredi iki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli ve faizsiz verilecek.

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