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2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 2024 yılı Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 08:01, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 08:07
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2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Çok sayıda maaşlı çalışan vatandaşta 2024 asgari ücret beklentisi oluştu. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini açıklaması ve memur maaşlarında beklenen zamma ilişkin rakamların netleşmesiyle gözler asgari ücretliye çevrildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla bazı uzmanların da henüz 11.402 lira olan asgari ücrete ilişkin fikirleri de oluşmaya başladı.

2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen Türkiye'de çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 ayda bir zam yapılan asgari ücretin Ocak ayındaki zamlı hali merak konusu oldu. Asgari ücrete ilişkin tartışmalar kapsamında Ekonomist Muhammed Bayram'dan dikkat çeken tahmin geldi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 50 zam yapılacağını dile getirmesinin ardından tüm gözler asgari ücrete çevrildi. Bayram ise asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonu itibarıyla yüzde 40-45 arası bir altı aylık enflasyon bekleniyor. Ben en az yüzde 40'lar seviyesinde artış olacağını, asgari ücretin net 15 bin liradan başlayacağını düşünüyorum."

2024 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ!

TÜRK-İŞ'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmaları olduğuna dikkati çeken Ekonomist Bayram, "Daha önce Çalışma Bakanı tarafından 'Asgari ücret ne olmalı?' anketi yapılmıştı. Bu dönemde de böyle bir anket yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 15 bin TL psikolojik sınırı aşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 yılı Temmuz ayında alınan kararla asgari ücret net 11.402 lira olarak uygulanmaya başlandı. Asgari ücret net/brüt hesabı şöyle:

Brüt asgari ücret 13,414.50

SGK primi % 14 1,878.03

İşsizlik sig. primi % 1 134.15

Kesintiler toplamı 2,012.18

Net asgari ücret 11,402.32

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