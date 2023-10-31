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Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor

Motorine, dün gece 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Benzinde de yarından geçerli olmak üzere 67 kuruşluk indirim bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 13:45, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 13:59
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Bugün motorine gelen 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından benzine de indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 67 kuruş ucuzlayacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 42 kuruşa, İzmir'de 35 lira 16 kuruşa, Ankara'da 35 lira 05 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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