'TCG Anadolu' İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı
Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 09:06, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 09:09
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin İstanbul'da halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Milli Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek. #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/F6ia0w0TN6T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2023