610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Ekvador'dan gönderilen muz kolilerinin arasında 610 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim'de gözaltına alınan muzun alıcı firmasının sahibi H.B. ile şüpheliler N.G. ve S.D'nin işlemleri tamamlandı.

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