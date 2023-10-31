Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor

'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,2870 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 11:12, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 11:12
Yazdır
Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 28,2590'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,2870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 30,0500'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 34,3810'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirirken, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan 5 milyar 12 milyon dolara geriledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber