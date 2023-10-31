Sis altında Osmangazi Köprüsü
İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu. Sürücüler yoğun sis dolayısıyla zor anlar yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 09:33, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 09:35
Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.
Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.
Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.