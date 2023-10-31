Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verildiği belirtildi.

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