EYT Kapsamına girmek için borçlanma yapılmalı mı?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.

Soru: 24 temmuz 2000 yılında devlet memuru oldum. Askerliğimi 1997 yılı Kasım ile 1999 yılı mayıs arasında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanmasını 2003 yılında ödedim. Ben EYT den 25 yılı ve 9000 çalışsam bile emekli olamıyorum. Ancak benim ile birebir aynı olan işçi EYT den emekli olabiliyor. Buna bir çözüm bulalım. Hak kaybım olmasın. Saygılar.

Detaylar/Değerlendirmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar genelde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlamış olanlardır. Yani, bu tarihten önce göreve başlayanlardan sadece hizmet süresini tamamlamak suretiyle emeklilik kazanımları olanların, belirtilen tarihten sonra emeklilik için hizmet yılının yanında yaş şartının da getirilmiş olması nedeniyle emeklilik kazanımları daha ileriki bir tarihe sarkanlar olmaktadır.

5434 sayılı Kanuna göre memurların kadın ise 58, erkek ise 60 yaş grubuna dahil olmamaları için de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir. Çalışma hayatına başlamış olan erkek memurun emekliliğinde hizmet süresi olarak 25 hizmet yılı aranır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir surette fiili olarak çalışılmış hizmetleri bulunmayanlar, yani memur, işçi, esnaf gibi çalışması bulunmayanlar;

Bu durumda olanlar için emeklilik hizmet süreleri 25 hizmet yılı emeklilik yaşı 60 yaşını dolduracağı tarih olur.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir surette fiili çalışması olmayan, yani memur, işçi, esnaf olarak çalışması olmayan, ancak bu tarihten önce sadece askerlik gibi borçlanılacak süreleri olanlardan 1 Ekim 2008 tarihinden önce sonra memurluğa başlamış olanlar;

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir şekilde çalışma süresi olmayan, yalnızca askerlik süresi olanlar tamamıyla 5434'e tabi olarak 25 yıl hizmet + 60 yaşını dolduracakları tarih şeklinde emeklilik şartlarına tabi olurlar.

Sadece askerlik süresini borçlanmak 8 Eylül 1999 tarihinden önce aktif olarak çalışan kişi olarak değerlendirilmediğinden, memurun bu süreyi borçlanması 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışma hayatına başlamış kişi olarak kabul edilmeyeceğini değerlendirdiğimizden bu süreyi borçlanmanın memur için bir avantaj sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgiler kapsamında yapmış olduğunuz askerlik borçlanması sizin sadece 25 yıl hizmetinizi daha önce tamamlamanıza katkı sağlamış olacaktır. Emeklilik yaşı olarak 60 yaş olur ve 60 yaşı doldurduğunuz tarih + 25 yıl hizmet= Emeklilik hakkını kazanmış olursunuz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen ve 2003 yılında borçlanmış olduğunuz 20 aylık askerlik süresi sadece hizmet toplamınıza ilave edilir, aylık oranını artırır, ikramiye yıl hesabına dahil olur, ANCAK bu süreyi borçlanmanız sizi EYT kapsamına dahil etmez.

NOT 2: Yapmış olduğumuz değerlendirmeler tamamıyla memur statüsü üzerinden emekli olacaklara yönelik olup, işçi veya esnaf statüsü üzerinden emekli olacaklarla ilgili değildir.