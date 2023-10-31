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Devlet Bahçeli'den Celal Adan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 11:30, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 11:36
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Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılda cazibe merkezi olacağını söyleyen Bahçeli, "Türk ve Türkiye yüzyılı başlamıştır. Türk millet Cumhuriyet'le bütünleşmiştir." diye konuştu. Bahçeli konuşmasında, geçen hafta TBMM'de yaşanan "hakaret" gerilimine de değindi. "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan'ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür." diyen Bahçeli, "MHP'nin her mensubu, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesarettedir. Türkiye husumetini, siyaset malzemesi yapan azgın güruh, bize üslup dersi veremez." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"- Cumhuriyet'in kurucu feslefesi, kucaklayıcı temel değerleri, önümüzdeki yüzyılda da stratejik güç kaynağımız olacaktır.

- Aziz Atatürk, Nutuk'ta Cumhuriyet'i milli hakimiyet esasına dayanan halk hükümeti şeklinde tanımlayarak can alıcı bir noktaya temas etmişti. Müstevlilerin kanlı postalları, yurdumuzu ciğnerken, Cumhuriyet fikri, Mustafa Kemal Paşa'nın vicdanında milli sır gibi taşınıyordu.

- Türkiye Cumhuriyetinin ilk 100 yılında belirli periyotlarla nükseden, ciddi tehlikelere yol açan devlet, sistem ve rejim tartışmaları, kamplaşmalar, hepinizin bildiği üzere hızımızı yavaşlatmıştır. Fakat ağır sorunlara teslim olmak yerine onlarla başa çıkma dirayeti gösteren aziz milletimiz, kalıcı müdahalelerle, tarihi istikamet ve iradesinden şaşmamış, ülkesine ve devletine sahip çıkmaktan asla vazgeçmemiştir.

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR"

- Şu an Türk tarihinin yeni bir eşiğindeyiz. Cumhuriyet'in ilk 100 yılının bilgi ve birikimiyle Türk milletinin ve Türkiye devletinin önümüzdeki yüzyılında fermanını dünyaya okumak için azimliyiz.

- Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Bunu sağlayacak güç Cumhur İttifakı'dır.

- Türk ve Türkiye yüzyılı başlamıştır. Türk millet Cumhuriyet'le bütünleşmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti, sözde medeni ülkelerin merhametiyle kurulmadı. Bağımsızlığını bir lütuf şeklinde elde etmedi. İftiharla söylemek gerekirse; asil, haysiyetli ve haklı bir savaşın muhteşem bir neticesi olarak tezahür etti.

- Demokrasi toplum içinde değişik düşünce ve fikirlerin serbestçe temsil edilmesi ve kişilerin bunlardan dilediklerine taraf olması esasına dayanmaktadır. Bu çerçevede demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistemin de cumhuriyet olduğu aşikardır. Türkiye Cumhuriyeti, yüksek demokrasi standartlarına aşama aşama ulaşmaktadır.

- Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde bilhassa muhalefet cenahından aynı anda, benzer cümlelerle, zannedersiniz ağız birliği etmişçesine demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar, söz oyunlarıyla dolaylı ifadelerle esasen Cumhuriyet'e yönelik hazımsızlıklarını eş zamanlı seslendirmişlerdir.

MUHALEFETE TEPKİ

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında, yine çürük tahtaya çivi çakmanın gayretkeşliğine sürüklenerek demiş ki; 'Görevimiz Cumhuriyet'i, demokrasiyi taçlandırmakdır.'

- İddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet, demokrasi olmadan nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığabilecek bir ifade sefaletidir?

- Partisinin büyük kongresinde arkadaşlarına 'kahrolun' diyen İYİ Parti Başkanı'nın bu defa da Müslüman ve Arap ülkelerine aynı üslupla yaklaşması utanç verici bir skandaldır. Geçen hafta bize yönelik 'Canını cebine koyar Gazze'ye gidersin' sözlerine şaşırmamak elimizde değildir. Bizde para gibi, cüzdan gibi, çek karnesi gibi cebe konulacak can değil, gerektiği takdirde feda edilecek can vardır. Bu can da Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bin defa helaldir.

"YENİ YÜZYIL BÖLÜCÜLÜĞÜN KÖKÜNÜ KURUTMA YÜZYILIDIR"

- Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır. Terörle mücadele, devletin meşru güçlerinin bütün imkanlarıyla yürütülecektir. Başarı ise kesinlikle alınacaktır. Bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrımlar yapılacak, Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'ya karşı korunacaktır.

- Yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için geniş kapsamlı projeler hayata geçirilecektir.

CELAL ADAN'A DESTEK

- Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan'ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür. Sayın Adan, sahipsiz değildir. Yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

- Meclis kürsüsüne gelip, arkasına aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar, aklını başına alsın, akıllarını alırım onların.

- MHP'nin her mensubu, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesarettedir. Türkiye husumetini, siyaset malzemesi yapan azgın güruh, bize üslup dersi veremez.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

- Netanyahu ve kirli ittifak ortakları ateşle oynamaktadır. Türk milleti Gazze'deki katliamlara sessiz kalmayacaktır. BM Genel Kurulu'nda 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıkmış ve ateşkese destek vermiştir. Kalıcı barış ve ateşkes kaçınılmaz bir hedef olmalıdır.

- Nasıl ki İsrail vatandaşı sivillere saldırılar yanlış ise Gazzeli masumlara saldırılar da kabul edilemezdir.

- 28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nin Cumhuriyet kutlamalarını örtbas etmek için planlandığını iddia etmek soysuz, merhametsiz, vicdansız bir iftiradır.

- Bu yalanlara sarılanların resepsiyonlarda servis edilen çerezlerle Cumhuriyet'i kutlama merakı, Cumhuriyet'i çerez yerine koymak değil midir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP'nin ilk genel başkanı ve aynı zamanda ilk cumhurbaşkanımızdır. CHP'nin 100 yıllık bir tarihi olduğu bilinen bir husustur, CHP yöneticileri 29 Ekim resepsiyonunu akıllarına getirdikleri kadar, 5 Kasım'da planladıkları kongrelerini Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapmaktan niye kaçtılar?

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