Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 11:34, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 11:34
Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 5 gün önce, askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.