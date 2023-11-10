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İşçi, esnaf, memurluk hizmeti olan hangi statüden emekli olur?

Hizmet bütünleşerek aylık bağlanmasında 1 Ekim 2008 tarihinden önceki kurallar uygulunır, bu kurallar 2829 sayılı Kanunda bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2023 15:32
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İşçi, esnaf, memurluk hizmeti olan hangi statüden emekli olur?

Soru : Merhaba, 14/11/1996 tarihinde göreve başladım. Uzman doktorum. 21.5 yıl devlette çalıştıktan sonra Haziran 2018 de istifa ettim. 2yıl 10 ay bağkurlu, son 2 yıl 4 aydır da sigortalı olarak çalışmaktayım. Son 7 yılımın 2,5 yılı memur, 2yıl 10 ayı bağkurlu, 2 yıl kadarı da sigortalı. EYT den yararlanabiliyorum ancak bağkur emekliliğim uygun görüldü, dilekçemi geri çektim. İleride 61 yaşımı doldurduğumda tekrar devlete dönmeden memur emeklisi olabilir miyim? Bu dönem içinde sigortalı olarak çalışmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emeklilikte, iki statüde çalışmada 1260 gün hesabı veya üç statüde çalışmada 840 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır

2008 yılı Ekim ayından önce, işçi, esnaf, memurluk hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleştirmesi usul ve esaslarını belirleyen Kanun hükümleri uygulanır.

2829 sayılı Kanuna göre hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl ve 1260 gün nasıl hesaplanır?

Son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün (3 yıl 6 ay) ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.

-Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır. Üç statü olduğunda 840 gün hesabı yani 2 yıl 4 ay hesabı dikkate alınır.

NOT OLARAK; Son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) veya 2 yıl 4 ay (840 gün) hesaplamasında hizmet süresi yani iki tarih arası hesaplama şekli uygulanmaz, 7 yıl hizmet hesabında SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır.
Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgilerden üç statüde çalışmalarınız olduğu görülmektedir. Bu durumda bu çalışmalarınızın son çalışma, yani son SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizden geriye doğru toplam 7 yıl hizmet içerisinde en fazla hizmetin, yani 2 yıl 4 aydan fazla hizmetin bağ-kur statüsünde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda sizin emeklilik şartlarınız Bağ-Kur emeklilik şartlarına bağlı olacaktır.

61 yaş + 15 yıl üzerinden emeklilik koşullarında da yukarıda belirttiğimiz şartlar geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 61 yaşınızı doldurduktan sonra da memur statüsünden emekli olamayacağınızı değerlendirmekteyiz. Sizin memur statüsü üzerinden emekli olabilmeniz için memur statüsünde göreve başlamanız ve 7 yıl hizmet içerisinde hizmet ağırlığının memur statüsünde geçmesini sağlamak olacaktır.

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